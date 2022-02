Alajärvelle on kirjattu kuudessa päivässä 35 koronatartuntaa

Järvi-Pohjanmaalla on viikonlopun ja alkuviikon aikana todettu runsaasti uusia koronatartuntoja. Viime viikkojen aikana tartuntoja on myös todettu eri sote-yksiköissä.

Jokaisessa yksikössä altistuneita potilaita tai asukkaita/asukkaiden omaisia on tiedotettu asiasta ja asianmukaiset tartuntaketjujen rajoittamistoimenpiteitä on suoritettu tai suoritetaan parhaillaan. Näin toteaa Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä medialle välittämässään tiedotteessa.

Järviseudun tänään tiistaina haastattelema vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila ei ollut halukas yksilöimään yksikköjä, joissa tartuntoja on ilmennyt.

THL:n koronakartalta voi todeta, että järvipohjalaiset tartunnat tulevat tällä hetkellä erityisesti Alajärvelle.

Alajärvellä on tänään tiistaina 1.2. mennessä todettu kaikkiaan 282 koronavirustartuntaa. Viime viikon torstaina tartuntojen määrä oli 35 tartuntaa vähemmän. Anttila kertoo, että alueella tehdään edelleen jäljitystyötä ja tartuntaketjuja on Alajärvellä useita.

Vimpelissä tartuntoja on tullut viime viikon torstain jälkeen myös varsin monta: tartuntamäärä on kasvanut kahdeksalla tartunnalla. Lappajärvellä tartuntoja on kirjattu torstain jälkeen lisää vain kolme.

Soini ei kuulu yhteistoiminta-alueeseen, mutta siellä tartuntoja ei ole todettu torstain jälkeen ainoatakaan.