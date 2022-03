Alajärven apteekki reagoi joditablettihuoleen: "Monella on mennyt ohi, että lääkejodi suojaa ainoastaan kilpirauhasta radioaktiiviselta säteilyltä"

Alajärven apteekki on lähettänyt medialle tiedotteen, jossa käsitellään ihmisten joditablettien riittävyyteen liittyviä huolia. Tiedotteessa kerrotaan, että jodi on ollut viime aikoina kysytyin tuote apteekissa. "Onnettomuuden sattuessa se on kuitenkin vain osa suojautumista, ei hengenpelastaja", tiedotteessa todetaan.

Hetkellisesti jodivarastot loppuivat myös Alajärven apteekin varastosta. Seuraavaa erää apteekkiin odotetaan viikolla 11.

– Jodia suositellaan kotiapteekin vakiovarusteeksi, mutta valtaosa ihmisistä ei tiedä mikä sen vaikutus elimistössä on, kertoo proviisori Tuija Polso Alajärven apteekista.

Monelle tulee myös yllätyksenä, ettei jodi sovi kaikille.

– Ihmiset ovat ymmärrettävästi huolestuneita ja haluavat varautua pahimpaan. Monella on kuitenkin mennyt ohi, että lääkejodi suojaa ainoastaan kilpirauhasta radioaktiiviselta säteilyltä. Onnettomuuden sattuessa se on vain yksi osa suojautumista, ei hengenpelastaja, Polso muistuttaa.

Radioaktiivinen jodi voi aiheuttaa kilpirauhasen vajaatoimintaa tai kasvaimia. Koska säteilyn aiheuttama syöpä kehittyy hyvin hitaasti, useiden vuosikymmenten aikana, suurimman hyödyn jodista tosi tilanteessa saavat lapset ja raskaana olevat. Yli 40-vuotiailla tabletin merkitys on vähäinen.

– Jodilla on myös yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Paljon lääkkeitä käyttävälle ikäihmiselle jodista voi siis olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Jodi ei sovellu esimerkiksi joidenkin verenpaineen hoidossa käytettävien diureettien eli nestettä poistavien lääkkeiden kanssa. Joditablettia ei suositella myöskään henkilöille, joilla kilpirauhasen vajaatoiminta tai muu kilpirauhassairas.