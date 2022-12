Alajärven nuoriso näyttäytyi erityisen puhtoisena Ilta-Sanomien huumerikostilastossa, komisario pudottaa maanpinnalle

Poliisin näkökulmasta huumausaineiden käyttäjien hoitoon ja nuorten tukipalveluihin olisi osoitettava enemmän resursseja.

Tiainen vetoaa lopuksi myös vanhempiin:

– Teidän on tunnettava lapsenne ja myös lastenne kaverit ja tiedettävä missä ja kenen kanssa lapsi viettää aikaansa. Ohjatkaa lapsia harrastuksiin ja viettäkää vapaa-aikaa myös yhdessä. Asettakaa lapsille ja nuorille rajat. Valvokaa myös lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä nuoren yksityisyyttä kunnioittaen, koska some on nykyään erittäin keskeisessä roolissa nuorten elämässä. Pyytäkää ajoissa apua, jos koette tarvitsevanne sitä. On paljon helpompaa estää ennalta huonoon seuraan ajautumista, kuin yrittää puuttua siihen jälkikäteen.