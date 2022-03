Alajärven nuorisotiloille digitaalinen liikuntapeliseinä, se on tiettävästi maakunnan ensimmäinen

Alajärven nuorisotila Vintille on asennettu digitaalinen liikuntapeliseinä iWall 2.0 ensimmäisenä.

Se on tiettävästi ensimmäinen koko maakunnassa. Vapaa-aikapalveluiden esimies Titta Väänänen pitää satsausta merkittävänä nuorten liikkumiseen ja mukavaan ajanviettoon.

Liikuntapeliseinällä voi pelata samanaikaisesti 1–2 pelaajaa.



– Pelaaminen on hauskaa ja motivoivaa sekä lapsista että aikuisista ja onnistuu niin farkuissa kuin treenitrikoissakin. Monipuolisen pelisisältönsä ansiosta iWallia voi käyttää tehokkaaseen treenaamiseen, virkistävään taukoliikuntaan tai nuorten yhteiseksi ajanvietteeksi, nuoritoimi kertoo tiedotteessaan.

iWall toimii täysin pelaajien liikkeillä, joita seurataan liiketunnistimella. Tuotteessa ei ole kosketusnäyttöä tai muita ohjaimia.

– Pelisisältö vaihtelee kovatempoisesta Parkourista aina tasapainoa ja kehonhallinta kehittäviin peleihin. Peleissä liikutaan koko ajan, mutta tärkeintä on, että kaikilla on hauskaa kertoo nuoriso-ohjaaja Tuomas Lahdenperä.

iWall on täysin suomalainen innovaatio ja iWallia valmistava ja myyvä yritys CSE Entertainment on Kajaanista.

Seinä sijoitettiin ensin Vintille Sairaalatie 3:n ylimpään kerrokseen, mutta myöhemmin seinä tullaan siirtämään uusiin remontoitaviin nuorisotiloihin entisiin Matkahuollon tiloihin.

Muutakin uutta nuorisotiloissa on. Kahvitarjoilun terveellisyyteen on kiinnitetty huomiota. Perinteiset keksit on vaihdettu kauraisiin välipalakekseihin ja hedelmiin.

– Hedelmät ei saavuttanut heti suurta suosiota, mutta nyt tilanne on kääntynyt niin että mandariineja menee enemmän kuin välipalakeksejä, kertoo erityisnuorisotyöntekijä Siiri Ahopelto.

Videon on kuvannut Tuomas Lahdenperä ja pelivuorossa Siiri Ahopelto