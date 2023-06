"Tehdään kaikki sen eteen, että tulee pisteitä", lupaa Ankkureiden riveihin palaava Santeri Särkinen

Tutun joukkueen matkaan

Juhannuksen jälkeen joukkueella on edessä kolmen ottelun viikko. Särkinen kertoi mietteistään ennen lähtöä vieraspelimatkalle Sotkamoon.

– Hyvillä ja luottavaisilla fiiliksillä lähden mukaan. Pyrin auttamaan ja antamaan oman panoksen pöytään.

– Tehdään kaikki sen eteen, että tulee pisteitä ja parannetaan peliä.

Ryhmä on Särkiselle tuttu. Joukkueen runko on säilynyt pitkälti samana jo usean vuoden ajan. Särkinen on toiminut lähes jokaisen pelaajan valmentajana aiemmin joko edustusjoukkueessa tai junioreissa.

– Sillä tavalla on tullut oltua mukana, että tietää jo valmiiksi vähän missä mennään. Sen kannalta oli helppo lähteä.

Särkisen mukaan joukkueen pyrkimyksenä on kehittää peliään askel kerrallaan.

– Kaikista treeneistä, palavereista ja peleistä otetaan niitä juttuja ja lähdetään parantamaan sen kautta. Yritän tuoda oman panoksen joukkueelle.