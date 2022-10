Superpesisjoukkueen rakentaminen jatkuu: Kolme uutta sopimusta solmittuna

Alajärven Ankkurit on tiedottanut uusista sopimuksista. Kahden vuoden jatkosopimuksen Ankkurien superpesisjoukkueen kanssa on allekirjoittanut Ville Keltikangas. Hän toimi viime kaudella joukkueen kapteenina. Keltikangas on pelikentällä monitoimimies: sisällä häntä pystytään käyttämään niin etenijänä, vaihtajana kuin kotiuttajana. Ulkopelissä Keltikangs on totuttu näkemään ykkösvahdin roolissa. Viime kaudella Ykköspesiksen runkosarjassa miehelle merkattiin 1+17 lyötyä, 12 tuotua ja 79 kärkilyöntiä. Ankkureissa jatkaa myös Riku Utanen, joka on kirjoittanut Ankkurien Superpesisjoukkueen kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen. Viime kaudella Vimpelin Vedon kasvatti tuli lainasopimuksella Seinäjoen Jymyjusseista Ankkurien Ykköspesismiehistöön heinäkuun lopussa. Lyöjäjokerina tunnetun miehen vahvuuksia on erittäin voimakas kumuralyönti. Tarvittaessa Utasella riittää myös nopeus etenijän rooliin. Utanen pelasi Ankkureissa kaudella 2022 runkosarjassa 6 ottelua lyöden 1+7 juoksua. Ylemmissä pudotuspeleissä hänen sarakkeisiinsa merkattiin 5 lyötyä juoksua. Kahden vuoden sopimuksella jatkaa Atte Kuosmanen. Hän pelasi koko viime kauden Ankkureissa lainasopimuksella Sotkamon Jymystä. Miehen talvikauden harjoittelua hidasti hieman armeija. Sisäpelissä Kuosmanen pelaa etenijänä. Ulkopelissä hänet nähdään pesävahtina ja linjapelaajana.