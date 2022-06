Ankkurien kasvatti Janne Kivipelto aikoo päättää pelaajauransa tähän kauteen

Kouvolan Pallonlyöjiä kaudesta 2017 edustanut Janne Kivipelto pelaa viimeistä kauttaan KPL:n riveissä. Kolminkertainen vuoden lukkari Kivipelto pitää todennäköisenä, että myös huippulukkarin pelaajaura päättyy kuluvaan kauteen.

– Päällimmäisenä syynä on se, että pitkään olen ollut reissupelaajana ja kotoa pois. Se on ollut kuluttavaa elämää, kilometrejä kertyy enemmän kuin ikä antaa myöten. Jo pidempään on ollut omat jatkokuviot selvänä, miten tämä menee, 32-vuotias Kivipelto kertoo.

Alajärven Ankkureissa pesisoppinsa saanut Kivipelto on saavuttanut KPL:n paidassa kolme SM-hopeaa ja yhden SM-pronssin.

Pesäpallokausi on vasta alkanut ja Kivipellon sekä KPL:n tähtäimessä ovat syksyn ottelut.

Kouvolassa halutaan huuhtoa kultaa 46 vuoden tauon jälkeen.

– Selkeä lopputulostavoite on mestaruus, ehkä enemmän sellainen tämän koko prosessin tavoite. En halua sanoa varmasti koskaan, mutta on todennäköistä, että peliura päättyy tähän kauteen. Haluan nauttia näistä hetkistä ja tästä kesästä, Kivipelto pohtii tavoitteita viimeiselle KPL-kaudelleen.