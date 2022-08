Anne Niemi ehdolle Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi

Eteläpohjalainen yrittäjä Anne Niemi on käytettävissä Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi Suomen Yrittäjien liittokokouksessa Tampereella lokakuussa.

Niemi toimii tällä hetkellä Suomen Yrittäjien ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana.

58-vuotias Niemi on seinäjokelainen aktiivinen monialayrittäjä. Hänellä on vaatealan yritys ja lisäksi hän toimii kolmen metallialan yrityksen hallituksessa.

Niemellä on vankka ja monipuolinen kokemus yrittäjäjärjestöstä 1990-luvulta alkaen paikalliselta, alueelliselta ja valtakunnalliselta tasolta. Hän on myös kokenut yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka on tottunut toimimaan kunta-, maakunta- ja valtakunnan tasolla.

Hänellä on kaksi aikuista lasta. Niemen aviomies, yrittäjäneuvos Jari Välikangas on kuljetusalan yrittäjä.

”Lisää voimaa vaikuttamiseen – yrittäjien asiantuntemus täysillä käyttöön”

Niemi sanoo tunnistavansa yrittäjäjärjestön sisällä sekä muutoshalua että muutospainetta.

– Tarvitsemme entistä vahvempaa vaikuttamista päätöksentekoon yrittämisen edellytysten parantamiseksi. Haluan, että yrittäjien asiantuntemus otetaan järjestössä nykyistä paremmin käyttöön; yrittäjän arjen eläminen antaa parhaat valmiudet tähän.