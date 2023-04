Antti Ihamäelle todellakin voitettu SM-hopea maantiejuoksussa

Yleisurheilun ulkoratakausi käynnistyi perinteisesti SM-maantiejuoksulla, joka kisattiin nyt Pyhtäällä. Kisojen jännittävin startti oli miesten puolimaraton, jolle oli ilmoittautunut 45 juoksijaa.

Viime vuoden mestari Ankkureiden Antti Ihamäki lähti kisaan yhtenä ennakkosuosikkina. Ihamäki juoksikin hienosti hopealle ajalla 1.06,37. Ihamäen ennätys on 1.05,47 vuodelta 2022. Mestariksi juoksi Lahden Ahkeran Hannu Granberg ajalla 1.06.31.

Kilpailu oli tasainen, kun neljä kärkimiestä pysytteli yhdessä aina viimeiselle reilun 5 kilometrin kierrokselle saakka. Siinä vaiheessa Ihamäelle tuli vatsaongelma, joka aiheutti noin kymmenen sekunnin pysähdyksen. Loppumatka oli kuitenkin ankaraa taistelua, ja kullan ja hopean kohtalo ratkesi vasta viimeisellä kahdella sadalla metrillä.

– Jos joskus hopea on voitettu, niin tänään se oli sitä. Loppuaika kertoo, että harjoitella pitää vielä kovasti kevään mittaan. Jospa tällä kaudella ne parhaat vedot tulisi kesällä, jutteli Antti.

Ihamäki on kuulunut kestävyysjuoksun kansalliseen kärkikaartiin jo muutaman vuoden ajan. SM maantiellä hän on savuttanut hopeaa vuonna 2021, kultaa 2022 ja nyt taas hopeaa sekä SM maastojuoksussa kultaa vuonna 2020, hopeaa 2021 ja pronssia 2022. Radalla Ihamäen 10000 metrin ennätys on 29.39,09 vuodelta 2021.