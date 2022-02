Ari Auranen sai selvällä äänten erolla jatkokauden pappisasessorina

Tehtävä voi jatkua korkeintaan kaksi kautta

Vaali toimitettiin rovastikunnittain, ja ääniä annettiin kaikkiaan 260. Äänioikeutettuja oli yhteensä 480. Äänioikeutettuina olivat Lapuan hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit.

Pappisasessorin tehtävä on osa-aikainen, ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin ja piispantarkastuksiin.

Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Lapuan hiippakunnassa on kaksi pappisasessoria, joista toinen on Äänekosken seurakunnan kirkkoherra, TL Elina Tourunen. Perinteisesti toinen asessori on ollut Keski-Suomesta ja toinen hiippakunnan länsiosasta.