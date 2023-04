Arpaisten reitillä uusitaan pitkospuita

Suosittu Arpaisten reitti kohenee tulevan kesän aikana, kun Matosuon ylittäviä, aikansa palvelleita pitkospuita uusitaan. Pitkospuut ovat odottaneet jo muutaman vuoden parannusta, mutta nyt päästään vihdoin töihin.

Arpaisten reitti on Soinin kunnan, Ähtärin kaupungin ja Metsähallituksen yhteistyössä ylläpitämä, yli 50 km pitkä retkeilyreitti Soinin ja Ähtärin välillä. Reitti kulkee läntistä reunaa yli Matosuon aapasuoalueen. Matosuon alue on laaja ja monipuolinen luontokokonaisuus, joka on erityisesti karun aapasuoluonnon suojelukohde ja merkittävä linnustonsuojelualue.

Pitkospuita myöten haastavassa suomaastossa kulkeminen on miellyttävämpää kuin ilman niitä. Lisäksi niiden tarkoitus on myös suojata herkkää luontoa. Kosteissa kohdissa pitkospuut suojaavat maastoa kulumiselta ja helpottavat vaeltajan liikkumista pehmeässä maastossa.