Etelä-Pohjanmaalla runsaasti syyhytartuntoja, tunnista nämä oireet

Syyhytartuntaa hoidetaan joko voiteella, sisäisellä tablettilääkkeellä tai niiden yhdistelmähoitona. Apteekeista on saatavilla itsehoitolääkkeitä. Hoito toistetaan aina viikon kuluttua ensimmäisestä hoitokerrasta. Mikäli on epävarma syyhytartunnasta, itsehoitolääkkeet eivät poista kutinaa tai jo hoidettu kutina alkaa uudelleen, on syytä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

– Tartuntojen leviämisen estämiseksi on välttämätöntä, että tartunnan saaneen kaikki kontaktit hoidetaan yhtä aikaa. Perheenjäsenet ja muut lähikontaktit hoidetaan kahdesti 7–10 päivän välein taudin uusiutumisen ehkäisemiseksi. On tärkeää hoitaa samassa taloudessa asuvat henkilöt samaan aikaan riippumatta siitä, kutiavatko he vai eivät. Niin estetään tilanne, jossa oireeton henkilö tartuttaa syyhyn jo hoidetuille perheenjäsenille uudelleen.

Mikäli on epäilys, että syyhy on voinut levitä esimerkiksi yökyläilyn tai uusperheissä toisessa kodissa yöpymisen seurauksena, on myös näissä tilanteissa altistuneet hoidettava.

Tarkempia tietoja torjunnasta löydät täältä.