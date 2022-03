Etelä-Pohjanmaalla ensimmäinen omkikronin aiheuttama koronatartunta

Sairaanhoitopiiri sai myös tiedon ensimmäisestä alueella todetusta omikron-muunnoksen aiheuttamasta Covid-19-tartunnasta. – Tartunta on peräisin ulkomailta, ja henkilö on testattu heti maahan saavuttuaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tapauksen johdosta altistuneita on muutamia henkilöitä, jotka ovat karanteenissa, tiedotteessa todetaan.