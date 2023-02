Hautamäki ajoi voittoon Kuopiossa - rallin loppumetreillä koettiin jännitysnäytelmä

Rallin suomenmestaruussarjan toinen osakilpailu ajettiin lauantaina upean talvisissa olosuhteissa Kuopion ympäristössä.

Ville Hautamäki ja Toni Raiski jatkoivat siitä, mihin Rovaniemellä jäivät. Tuloksena oli kauden toinen voitto.

Kisan lähtökohdat olivat vähintäänkin haastavat.

Rovaniemellä auto antoi hieman viitteitä siitä, että perusteellinen huolto oli luotettavan toiminnan varmistamiseksi tarpeen. Voimansiirto oli tarkistettava ennen Kuopion vaativia kilometrejä.

– Auto saatiin ihan viime hetkillä vasta valmiiksi, joten metriäkään en ollut Tunturin jälkeen ajanut. Ykkösellä olin itselleni vihainen siitä, että ajoin liian mamoillen. Olisi pitänyt rohkeammin mennä, mutta kello oli onneksi eri mieltä, Hautamäki naurahti.

Tuloksellisesti kilpailu eteni jokseenkin Hautamäen ja Raiskin hallinnassa. Jo kauden avauskisassa kakkoseksi ajanut kaksikko Konsta Saarinen ja Joni Mäkelä painoi kuitenkin päälle.

Ensimmäiselle huoltotauolle saavuttiin Hautamäen autokunnan johtaessa 9,1 sekunnin turvin. Tilannetta oli tasoittanut kolmas erikoiskoe, jossa Hautamäki epäonnistui startissa.

– Yritin varpaillaan lähteä liikkeelle ja meinasin sammuttaa koko vehkeen. Painoin kytkimen pohjaan ja uudelleen kaasua, jolloin auto jäi kaapimaan paikalleen. Isolla tiellä näin Anssi Rytkösen kartanlukijan Jarno Ottmanin näyttävän kylttiä. Kaukaa katsoessa luulin, että hänellä on SOS-kyltti ja hiljensin, kunnes kohdalla huomasin, että se olikin OK. No, sillä erikoiskokeella jäätiin kaikkineen seitsemän sekuntia, ei sen enempää, Hautamäki laski.

Loppumetrien jännitysnäytelmä

Päivähuollon jälkeen kaksikko teki kolme pohja-aikaa ja kisa oli varmaa maaliin ajoa vaille selvä.

Rallin loppumetreillä oli vielä kuitenkin omat jännitysnäytelmänsä.

– Viimeinen erikoiskoe piti tulla varmistellen, mutta meni vähän nypyt sekaisin. Siellä oli sellainen paikka, jossa oli kaksi loivaa nyppyä ja yksi terävämpi, johon piti ottaa pois hiukan enemmän. Jotenkin se jako meni minulla sekaisin ja juuri sille terävälle en ottanut tarpeeksi pois. Tuli leiskautettua melkoinen lento.

– Auto tuli kyllä todella nätisti alas, eikä siinä ollut sen suurempaa dramatiikkaa. Onneksi ei särkynyt mitään, Hautamäki jatkoi.

Ylipitkä loikka ei autoa rikkonut, mutta yksi ylimääräinen ääni ajajaa vaivasi jo ennen ilmalentoa.

– Bensapumppu ei ole koskaan ennen pitänyt sellaista ääntä kuin nyt. Se vähän alkoi jossain vaiheessa jännittää, että kestääkö pumppu maaliin saakka. Onneksi ollaan täällä, Hautamäki huokaili Kuopion torin juhlallisuuksissa.

Hautamäki aavisti Kuopion lumiset olosuhteet ja valitsi kilpailun ensimmäiselle lenkille renkaita, joissa nastaulkonema oli pisin mahdollinen.

– Se toimi erinomaisesti. Toki erikoiskokeelle viisi oli pakko valita lyhyemmät nastat, koska oli tiedossa, että neljä erikoiskoetta ja samalla ne kaikkein lumisimmat piti selvitä samoilla renkailla.

– Nekin kuitenkin toimivat ja itse asiassa tänään kaikki toimi, huolto, kartanlukija ja kai minäkin jotain oikein tein, Hautamäki virnisti.

TULOKSIA:

1. Ville Hautamäki-Toni Raiski, Mitsubishi Lancer Evolution IX, 47.55,8, 2. Konsta Saarinen-Joni Mäkelä, Mitsubishi Lancer Evolution IX , 48.28,5, 3. Jaakko Lavio-Pasi Haataja, Peugeot 208, 49.02,2, 4. Anssi Laukkanen-Riikka Hokkanen, Mitsubishi Lancer Evolution IX, 52.18,7,

5. Timo Roiviainen-Petri Poimaa, Mitsubishi Lancer Evolution IX, 55.11,2.

SM-pistetilanne 2/7:

1. Ville Hautamäki 59

2. Konsta Saarinen 43

3. Arttu Lähdeniemi 20

4. Miikka Vuokila 16

5. Jaakko Lavio 15