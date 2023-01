Hautausmaiden kynttiläjätteen lajittelu takkuaa Alajärvelläkin, kuvalliset ohjeet ehkä seuraava apukeino

Marko Isolehto ei ylläty nähdessään poltettavan roskan seassa kynttiläpurkkeja, joissa peltinen kansi on paikoillaan. Hän toteaa, että jätteen lajittelu hautausmailla on niin huonossa jamassa yleisesti, että joissakin seurakunnissa on mietitty jo lajittelusta luopumista. Kuva: Erja Pekkala