Hiippakunnassa jälleen vaalit: tällä kertaa Ari Auranen on ehdolla

Osa tehtävistä liittyy piispantarkastukseen

Pappisasessorin virkaan kelpoisia pappeja on seitsemän. Pappisasessorit ovat tuomiokapitulin kollegion äänivaltaisia jäseniä yhdessä piispan, tuomiorovastin, maallikkojäsenen, lakimiesasessorin ja hiippakuntadekaanin kanssa. Kyseessä on virka, jota hoidetaan oman seurakuntaviran ohella.

Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Lapuan hiippakunnassa suuri osa pappisasessorin säännöllisistä tehtävistä keskittyy piispantarkastuksiin ja niiden seurantakäynteihin sekä papiston ordinaatiovalmennukseen. Tuomiokapitulin kollegiossa pappisasessori osallistuu päätöksentekoon ja muun muassa valmistelee lausunnon kirkkoherran viran hakijoista.

Tällä hetkellä toinen Lapuan hiippakunnan pappisasessoreista on Äänekosken seurakunnan kirkkoherra Elina Tourunen, joka on toiminut asessorina keväästä 2017. Asessorinpaikat ovat perinteisesti jakaantuneet siten, että toinen asessoreista on ollut Keski-Suomesta ja toinen hiippakunnan länsiosasta. Asessorien alueellinen tuntemus on tällöin suuntautunut eri puolille hiippakuntaa, mikä on tukenut tuomiokapitulin toimintaa.