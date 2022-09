Hoiskon koululta löytyy tyttöenergiaa ja ensi viikolla polttopuuta

Hoiskon koulu Alajärvellä on yli kymmenen vuotta tarjonnut valinnaisaineena yrittäjyyskasvatusta. Sitä vetää opettaja Anne Kantola.

Nyt yrittäjyydessä otetaan huima harppaus eteenpäin. Kymmenen tytön ryhmä 4.–6.-vuosiluokilta perusti Liekki-yrityksen. Ensi viikolla se ihan aikuisten oikeasti myy polttopuuta.

Aivan koulun vieressä toimii CLT Finland Oy, eli tutummin Hoisko CLT. Toimitusjohtaja Tero Yli-Sikkilä on taustalla neuvonut koululaisia, miten polttopuufirma voisi toimia.

Lisäksi Hoisko CLT antaa myytäväksi polttopuuta. Samoin tekevät Huvila Seppälä Oy sekä Den Finland Oy, joka valmistaa muun muassa Finnlamelli-hirsitaloja. Neljäs Alajärvellä toimiva yritys Autoyhtymä Mertaniemi Oy hoitaa kuljetukset.

Pikkuyrittäjät vastaavat markkinoinnista ja ottavat vastaan tilaukset. Sponsoriyritykset hoitavat laskutuksen ja tilittävät tuoton Liekille. Kassaan jäävä voitto käytetään Hoiskon koulun oppilaiden hyväksi.

Liekissä on kyse niin sanotusta pop up -yrityksestä, joka leimahtaa toimintaan vain hetkeksi, ja sen perustivat 10–12-vuotiaat lapset. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti he kuitenkin tekevät perusteellista työtä.

Oppilaat ovat kehittäneet yritykselle Liekki-brändin, laatineet liiketoimintasuunnitelman, muotoilleet tilauslomakkeen ja rakentaneet kotisivut nettiin.

Puukuormat sisältävät sekalaisia hirrenpätkiä ja osittain lyhyempiä lankun palasia riippuen siitä, miltä yritykseltä kuorma tulee.

Polttopuuta myydään yhteensä noin 175 heittokuutiota tilaamisjärjestyksessä. Tilaaminen tapahtuu puhelimitse.

Soittamaan pääsee torstaina 6. lokakuuta kello 17.00–19.00, perjantaina 7. lokakuuta kello 13.00–15.00 ja maanantaina 10. lokakuuta kello 16.30–17.30.

Järviseutu kertoo asiasta tarkemmin ensi viikolla, kun myyntiaika on lähempänä.