Ihmisten tapaaminen houkutteli Antti Laukkosen kolmannelle puheenjohtajakaudelle: "Ei osaa olla sillä tavalla, että olisi vain yksin"

Korona aiheuttanut haasteita

Toiveikkuutta riittää vaikeassa koronatilanteessakin.

– Meillä oli kovat odotukset, että nyt tämä korona helpottaisi syksyllä ja päästäisiin vähän laajemmin kokoontumaan ja järjestämään kaikkea, mutta nyt tilanne on pahempi.

Koronatilanne on aiheuttanut monia haasteita yhdistyksen toimintaan. Yhteisiä kokoontumisia on jouduttu perumaan vuodenvaihteessa. Myös suosittu bingotoiminta on jouduttu keskeyttämään koronan vuoksi.

Pahentuneen koronatilanteen vuoksi lentopallo ja sähly on peruttu 31.1. saakka. Teatteri- ja muita matkoja on tarkoitus järjestää, jos koronatilanne sen suinkin sallii.

Yhdistys toimii koronarajoitusten mukaisesti myös jatkossa. Tilannetta seurataan tarkasti ja toiminta aloitetaan heti, kun se on mahdollista.