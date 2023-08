Suomenpystykorvalle on myönnetty oma liputuspäivä, jota vietetään ensimmäistä kertaa tänä vuonna tulevana lauantaina 5. elokuuta. Aikaisemmin eläimistä vain suomenhevonen on saanut liputuspäivän, jota on vietetty vuodesta 2007 lähtien.

Alajärvellä asuva suomenpystykorva...