Iskeekö kesäkukkavalinnassa ahdistus: ammattilainen antaa vinkit, miten onnistut

Haluatko helppoa?

Orvokeilla onnistut aina. Ne kestävät hyvin myös alkukesän kylmyyden. Rönsyävän kukinnon voi leikata ja kukkaa pukkaa jälleen. Helpolla pääsee myös valmiiden amppeleiden kanssa, joissa on etenkin pienikukkaisia lajikkeita. Amppeleissa kukat pärjäävät koko kesän, eikä niitä tarvitse istuttaa uudestaan. Puutarhoilla on valmiina miksauksia, joissa on useampi eri taimi samassa purkissa – jos joku ei menesty, niin joku toinen laji loistaa.

Helppoja ovat myös samettikukka, miljoonakello ja ahkeraliisa.