Järvi-Pohjanmaan koronatilanne on heikentynyt – näin tartunnat ovat lisääntyneet viikossa

Järvi-Pohjanmaan tilanne on mennyt heikompaan suuntaan viime viikon jälkeen. Asiasta tiedotti tiedotteella alueen pandemiajohtoryhmä.

– Koronatartuntoja on esiintynyt kiihtyvällä tahdilla, mutta olemme edelleen saaneet toteutettua koronatestaamista ja tartunnanjäljitystyötä. Myös asukkaiden tekemistä kotitesteistä on ollut paljon hyötyä ja olemme niiden avulla saaneet nopeasti selville uusia tartuntaketjuja alueelta, tiedotteessa todetaan.

THL:n koronakartalta ilmenee, että tartunnat kohdistuvat erityisesti Alajärvelle. Kaupungissa on todettu 25.1. mennessä 238 tartuntaa. Viime viikon keskiviikon jälkeen on todettu 14 tartuntaa. Lappajärvellä tartuntoja on tullut viime keskiviikon jälkeen neljä, Vimpelissä kuusi.

Soinissa, joka ei siis kuulu Järvi-Pohjanmaan perusturvaan, on todettu viikon aikana myös kuusi tartuntaa.