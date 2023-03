Järviseudun Pyöräilyseuran aktiivit vihjaavat, että uusia reittejä on tulossa – mainioita baanoja on jo nyt

Koko perheen harrastus

Veijo Peltomäki on harrastanut maastopyöräilyä kymmenen vuotta.

Laji on sopiva kiireiselle perheenisälle, koska se ei ole sidottu kellonaikoihin. Peltomäen kuusihenkisessä perheessä kaikilla on maastopyörät.

– Ne otetaan mukaan kesälomareissuillekin.

Kuluva talvi on ollut harrastajille suotuisa, sillä lumentulo on ollut maltillista ja reitti on saatu pidettyä hyvin auki.

Peltomäki ja maastopyöräilykilpailuja Järviseudun Pyöräilyseuran väreissä ahkerasti kiertävä Tatu Mariapori ajavat sekä kesä- että talvimaastoissa samalla pyörällä.

Talvisin miesten pyörissä on nastat, vaikka esimerkiksi tänä talvena niitä ilmankin olisi pärjännyt hyvin.

– Nastarengas on vähän raskaampi ajaa, Mariapori sanoo.

Miehet korostavat, että talviseen maastopyöräilyyn käy mainiosti tavallinen maastopyörä, toinen vaihtoehto on niin sanottu läskipyörä, fat bike.

Talvella pyöräily auratulla, kovapohjaisella reitillä on varsin tasaista, mutta kesällä vastassa ovat puiden juuret, kannot ja kivikot.

– Silloin pyörän ominaisuudet tulevat esille, Mariapori sanoo.