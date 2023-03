Järviseudun reitit ja kohteet esillä messuilla Helsingissä

Leader Aisapari, Alavuden Kehitys Oy ja Visit Lakeus rakentavat yhteisen osaston maalis-huhtikuun vaihteessa Helsingin messukeskukseen OutdoorExpo-messuille.

Messuilla tuodaan esille maakunnan parhaat käyntikohteet sekä reitit patikointiin, pyöräilyyn ja melontaan.

OutdoorExpo houkuttelee sekä aktiiviset harrastajat että lapsiperheet nauttimaan luonnon tarjoamista elämyksistä.

Etelä-Pohjanmaan tarjonta on monipuolinen: meillä on vahvat perinteet ja komeat maisemat, ja luonto on saavutettavaa kaikille kulkijoille.

Navigoitavat reitit on syötetty lisäksi Outdooractive-sovellukseen. Se on maailman suosituin luontoliikunta- ja retkeilysovellus, jonka voi ladata maksutta älypuhelimeen.

Aisaparin alueelta Outdooractiveen on tähän mennessä syötetty yli 90 reittiä ja 500 käyntikohdetta. Sisällön tuottamisessa ovat mukana Alajärven, Kauhavan ja Lapuan kaupungit sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat.

Messuja varten on painatettu 32-sivuinen opas ”Patikoi, pyöräile, pulahda”, joka tuo esiin patikointi- ja pyöräilyreittien lisäksi alueen vesistöt.

Alueen tarjontaan voi tutustua myös kotisivulla intolinkki.fi.

Leader Kuudestaan alueella on kehitetty Kuuden tähden reitistöä: pyöräily-, patikointi- ja hiihtoreitit sijaitsevat Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Ähtärin ja Alajärven alueella sekä kuntien välisillä yhdysreiteillä.

Reitit löytyvät osoitteesta kuudentahdenreitisto.fi.

Koko maakunnan reittejä ja kohteita löytyy puolestaan Visit Lakeuden sivustolta, jota ylläpitää Into Seinäjoki.