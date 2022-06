Järviseutu ja Kuusiokunnat nousevat valtiontuen II-tukialueiksi

Valtioneuvosto on juuri päättänyt EU:n alueellisen valtiontuen suuntaviivojen mukaisista I ja II-tukialueista kaudelle 2022-2027. Uuden jaon mukaan Etelä-Pohjanmaan maakunnasta Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukunnat nousevat II-tukialueeksi.

Alueiden välillä on eroja siinä, millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat yritystoiminnalle. Valtioneuvosto voi nimetä heikommin kehittyneitä alueita tukialueiksi. Tarkoituksena on kohdentaa tukea alueille, joiden taloudellinen tilanne on epäsuotuisa suhteessa koko unioniin tai jotka ovat kansallisesti epäedullisessa asemassa. Tukialueilla yritysten investointeihin myönnettävän avustuksen taso voi olla korkeampi kuin muualla maassa. Tukea myöntävät ELY-keskukset.

- Järviseudun ja Kuusiokuntien saaminen II-tukialueen piiriin on maakunnallemme tärkeä alueellinen työvoitto. Se lisää yritysten investointimahdollisuuksia ja tuo alueet tasavertaisiksi hyvin samankaltaisten Keski-Suomen seutukuntien kanssa, toteaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola.

Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukuntien lisäksi tukialueeseen II kuuluvat Keski-Suomen maakunnasta Jämsän seutukunta sekä Joutsan, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnat, Päijät-Hämeen maakunnasta pohjoiset kunnat Hartola, Sysmä, Padasjoki ja Heinola sekä Pirkanmaan maakunnasta Kuhmoinen, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki.

Tukialueet määritellään EU:n asettamien kriteereiden puitteissa. Keskeisimpiä kriteereitä ovat väestöntiheys, BKT ja työttömyysaste sekä tietyt maantieteelliset erityispiirteet.

Uutinen perustuu Etelä-Pohjanmaan liiton tiedotteeseen. Aiheesta luettavissa lisää myös täältä.