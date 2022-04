Varhaiskasvatuksen arvostus on nousussa niin Soinissa kuin Alajärvellä. Uusille hoitolapsille on tarvittu ja tarvitaan yhä uusia tiloja paluumuuttajien ja kodeista kunnalliseen hoitoon siirtyville lapsille Alajärven Kurejoella on toiminut elokuusta 35 lapsen uusi yksikkö, kun Luo.