Japo sulkee Euronics-myymälän vuoden loppuun 2023 mennessä. Japon toimitusjohtaja Toni Harjula kertoi asiasta maanantaina kello 10 alkaneessa tiedotustilaisuudessa.

Samalla suljetaan Töysässä oleva IT-alan myymälä.

- Päätös on ikävä. Verkkokaupat on valtava voima ja suuretkin toimijat kipuilevat kivijalkamyymälöiden kanssa. Toiminnan on oltava kannattavaa, vaikka olemmekin osuuskunta, sanoi hallituksen puheenjohtaja Taavi Kivipelto.

Uutinen päivittyy.