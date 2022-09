Joskus keulii ja rapa lentää: Sänkikiihdytyksen Pohjanmaa cup Lehtimäellä

Neljän osakilpailun Sänkikiihdytyksen Pohjanmaa cup päättyy lokakuun 9. päivänä Lehtimäellä. Kilpailualue on osoitteessa Kätkänjoentie 361.

Kilpailu alkaa klo 12.

Ensimmäistä kertaa toteutunutta cup-sarjaa on jo ajettu Seinäjoella ja Kurikassa. 8.10. ajetaan Kauhajoella ja 9.10. Lehtimäellä.

Suomenselän Moottorikelkkailijat ry, SuSeMK, järjestää Sänkikiihdytys- kilpailunsa nyt toista kertaa.

Tuomas Myllykoski järjestävästä seurasta toimii kilpailun sihteerinä.

- Olemme saaneet mahdollisuuden järjestää Tohnin tilan pelloilla kilpailun, josta kuuluu kiitos maanomistajalle. Ilman omistajan lupaa tämä ei olisi mahdollista. Kiitoksen antaitsevat myös järjestelyissä olevat talkoolaiset, Myllykoski kiittelee.

SuSeMK on aikaisemmin järjestänyt moottorikelkkakilpailuja MM- ja SM-tasolla. Sänkikiihdytyskilpailuihin on ollut yleisöllä vapaa pääsy.

- Sänkikilpailuihin on kilpailijoilla ja yleisöllä matala osallistumiskynnys. Saamme seuralle tuloja kisa-alueen kioskimyynnistä sekä yleisölle jaettavasta käsiohjelmasta.

152 metriä kiihdyttelyä pariajona

Sänkikiihdytys tapahtuu puidulla viljapellolla.

Kiihdytellä voi periaatteessa millä tahansa moottorilaitteella, mutta yleisempiä ovat moottorikelkat, mönkijät, moottoripyörät ja autot. Luokkia on moneen lähtöön eri laitteille ja kilpailijoille.

152 metrin matkaan kisataan parilähtönä ilman ajanottoa. Pudotusajossa jokaiselle kilpailijalle tulee vähintään kaksi lähtöä ajettavaksi.

Vaikka kyseessä on leppoisa harrastaminen, niin turvallisuudesta ei tingitä. Kilpailijalla on kypärä ja kisakalusto katsastetaan. Liikennevakuutus on pakollinen. Yleisö seuraa kiihdyttelyä turvallisesti siimojen takana.

Pohjanmaa Cupissa on noin 6 000 euron palkinnot osakilpailupalkintojen lisäksi.

Vesa Rauhala