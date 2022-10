JPK yhteistyöhän Tapparan Junioreiden kanssa, mukana seitsemän maakunnan seuraa

Seitsemän eteläpohjalaisseuraa ja Tappara Juniorit aloittavat yhteistyön.

Etelä-Pohjanmaan jääkiekkohistoriassa käännetään uusi iso sivu: S-Kiekko Juniorit, Hela-Kiekko, Järviseudun Pallokerho, Lapuan Virkiä, Alavuden Peli-Veikot, Soinin Tiikerit, Ähtärin Kiekko-Haukat ja Tappara Juniorit ryhtyvät yhteistyöhön.

Uuden yhteistyökuvion avulla seurat kehittävät omaa toimintaansa urheilullisesti ja hallinnollisesti sekä kasvattavat harrastajamääriään.

Oleellinen osa yhteistyötä on Etelä-Pohjanmaan pelaajapolku, joka mahdollistetaan yhteistyösopimuksen avulla: harrastajat pääsevät nauttimaan laadukkaasta harrastamisesta jokaisessa seurassa jo starttivaiheessa. Tavoitteelliselle nuorelle avautuu väylä kansalliselle ja kansainväliselle huipputasolle.

Yhteistyösopimus koskee myös leiritoimintaa, valmennusosaamisen kehittämistä koulutuksen avulla sekä markkinointia ja viestintää.

– Olemme Tapparassa erittäin iloisia ja innoissamme aloittamassa uutta yhteistyötä kaikkien seitsemän Etelä-Pohjanmaan yhteistyöseuran kanssa. Haluamme olla mukana tukemassa ja kehittämässä Etelä-Pohjanmaan nopeasti kasvavaa jääkiekkotoimintaa entistäkin omavaraisemmaksi ja samalla tarjota korkeatasoisen reitin huipulle tähtääville pelaajille U18-ikävaiheesta eteenpäin. Tulemme tekemään seurojen välillä yhteistyötä aina kiekkokouluvaiheesta Liiga-joukkueeseen saakka, kommentoi Tappara Junioreiden juniorivalmennuksen johtaja Kimmo Vähä-Ruohola.

– On todella hienoa, että yhteistyön punainen lanka kuuden eteläpohjalaisseuran kanssa on entisestään kehittynyt ja vahvistunut. Mielestäni eteläpohjalaisella jääkiekolla on mahdollisuus kehittyä ainoastaan yhteistyöllä. Tappara Juniorit –yhteistyö tarkoittaa pelaajapolulla suoraa väylää pelaajien unelmien tavoittelemiseen kansainvälisen huippuorganisaation kanssa. Alueellemme yhteistyö antaa mahdollisuuden kehittyä, esimerkiksi valmentajat saavat käyttöönsä tukea ja työkaluja entistä laadukkaamman arjen tekemiseen, toteaa S-Kiekko Junioreiden valmennuspäällikkö Tuomas Takala.

– Monet innokkaat Tapparan kannattajat sekä pelaajat, hyvänä esimerkkinä Kristian Kuusela, ovat kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Olen erittäin iloinen tästä seurojen välisestä yhteistyöstä, joka entisestään lähentää suhdettamme ja luo uusia mahdollisuuksia, toteaa Tamhockey Oy:n toimitusjohtaja Mika Aro.

Yhteistyösopimus tehtiin ajalle 1.11.2022 – 30.4.2024. Uutinen perustuu S-kiekon medialle välittämään tiedotteeseen.