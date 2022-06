Kaipaatko kesätekemistä? – Pesäpallomuseo on koko kesän Vimpelissä auki omatoimiperiaatteella aamusta iltaan

Mukavaa kesäpuuhaa etsivälle yksi mukava järviseutulainen menovinkki voisi olla piipahdus pesäpallomuseossa.

Perinteikäs museo ehti olla 22 vuoden ajan suksitehdasmuseon naapurissa Kangastien varressa, mutta nykyään museon löytää keskeltä kirkonkylää.

Museota on lähdetty viemään entistä enemmän siihen suuntaan, että siellä on helppo piipahtaa milloin vain itselle sopii.

Kesäkuukausina se on nimittäin auki maanantaista sunnuntaihin kello 9–21.

Sisään pääsee ilmaiseksi, kamera ja turvavalvonta seuraavat, ettei mitään tyhmyyksiä tehdä – tai ainakin ne tallentuisivat.

– Sama systeemi siis kuin omatoimikirjastoissa, jotka ihmiset ovat ottaneet todella hyvin vastaan, huomauttaa hanketyöntekijä Eija Koskela.

Koskela kertoo, että vaikka museolla ei ole välttämättä henkilökuntaa aina paikalla, matalalla kynnyksellä kannattaa ottaa yhteyttä, jos kysyttävää ilmenee.

– Nyt paikka on keskellä kylää, siellä on hyvä poiketa. Toiveena on, että se tulisi mahdollisimman monelle tutuksi paikaksi.