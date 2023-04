Lokakuussa The Voice of Finlandin ääni ratkaisee jaksossa, Apulannan Toni Wirtanen kysyi juuri laulunsa päättäneeltä 19-vuotiaalta alajärveläiseltä Onni Kivipellolta: ” Miksi sä et ole tullut tänne aikaisemmin?”

Tästä kysymyksestä alkoi...