Katso ja ihastu, mitä Onni Kivipelto meille esittää TVOF-finaalissa

The Voice of Finlandin finaalikappaleet on julkaistu. Onni Kivipelto esittää jälleen suuria tunteita herättäviä ja suuren yleisön rakastamia biisejä. Toinen on Edu Kettusen Lentäjän poika ja toinen Foreignerin järkäle I Want to Know What Love Is.

Lentäjän poika on Edu Kettusen vuonna 1986 julkaistu albumi. Albumin nimikappaleesta tuli hitti ja ikivihreä, joka on saanut sijansa myös koulujen musiikin oppikirjoissa.

Kappaleen taustalla on tarina, sillä Edu Kettusen isä on oikeasti lentäjä, ja perhe asui Tikkurilassa Lentäjien taloksi nimetyssä rakennuksessa. Tarinan innoitus on kuitenkin peräisin amerikkalaisista koelentäjistä kertovasta elokuvasta Valiojoukko.

Foreigner on Yhdysvalloissa vuonna 1976 perustettu rochyhtye, jonka voimaballadi I Want to Know What Love Is julkaistiin vuonna 1984. Se on eittämättä yhtyeen menestyneimpiä hittejä ja kukapa sen tahtiin ei tanssilattialla olisi nojaillut.

Perjantaina nähdään ja kuullaan, kuinka Kivipelto onnistuu ottamaan Logomon haltuunsa ja sulattamaan kuulijoiden sydämet esityksillään. Finaali nähdään suorana televisiossa perjantaina 28.4. kello 20 alkaen Nelosella ja Ruudussa.

Alajärven kaupunki järjestää Voice of Finland - finaalin “kisastudion” Kitron stadionilla perjantaina 28.4. kello 19.30 alkaen.

Finaalia voi seurata sateelta suojassa katetusta katsomosta suurelta näytöltä.