Kirjat syrjään ja käytännön kokemusta keräämään – Unelmajutulle yksi toive

Kesän täytyy olla lähellä, koska kesätoimittajamme Eeli Tuomela on saapunut taloon. Ensin hän tuuraa pari viikkoa, sitten on parin viikon ansaittu kesäloma ennen kuin todellinen kesäpesti alkaa. Kukahan hän oikein on? Otimme asiasta selvää pienellä kysymyspatterilla.