Kitron pesäpallostadionilla jännitetään TVOF-finaalia – "Olen tosi kova Onni-fani"

Heidi Salonen ja Piia Rentola ovat molemmat seuranneet Onnin matkaa ja myös heidän odotukset ovat kovat.

– Tottakai olen katsonut kaikki Onnin esitykset. Olen tuntenut hänet lapsesta saakka ja hän on ollut kova laulamaan jo pienenä poikana, Salonen iloitsee.

Onni laulaa finaalissa Edu Kettusen Lentäjän pojan ja toinen kappale on Foreignerin järkäle I Want to Know What Love Is.

– Sen näkee sitten kuinka hyvin nämä kappaleet sopivat hänelle. Hän itse oli ainakin sitä mieltä, että kenraali meni hyvin, Salonen sanoo.

– Uskoin kyllä heti alusta, että Onni pääsee finaaliin, Rentola komppaa ystäväänsä.