Klamydiatartuntojen määrä on noussut voimakkaasti Etelä-Pohjanmaalla

Seksiteitse välittyvää klamydiaa todettiin viime vuonna enemmän kuin koskaan ennen. Tartuntamäärät ovat kasvussa koko maassa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella raportoitiin viime vuonna yhteensä 559 klamydiatartuntaa. Luku on noin 150 tartuntaa suurempi kuin vuonna 2020.

- Tartuntamäärien nousu on ollut jyrkkä. Vuodelle 2022 tartuntatautirekisteriin on tähän mennessä kirjattu jo 253 tapausta, joten suunta jatkunee samana, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Elina Kärnä pohtii.

Klamydia on bakteerin aiheuttama tulehdus, joka leviää suojaamattoman seksin välityksellä. Klamydiatartunnan voi saada, jos on joko emätin- tai anaaliyhdynnässä ilman kondomia. Klamydia voi tarttua myös suuseksin välityksellä tai bakteerin joutuessa käsien kautta silmiin. Oireetonkin klamydia tarttuu.

Klamydia on lisääntynyt kaikissa alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä. Eniten tartuntoja on 20‒24-vuotiailla. Klamydiaa todetaan naisilla hieman useammin kuin miehillä. Kondomin käyttö on ainut tapa ehkäistä klamydian ja muiden seksitautien leviämistä.

Klamydia aiheuttaa tulehduksen virtsaputken, kohdunkaulan, peräsuolen, nielun tai silmän sidekalvon alueilla.

Naisilla klamydia oireilee tyypillisesti virtsan kirvelynä, lisääntyneenä valkovuotona tai välivuotoina ja alavatsakipuina. Miehillä voi esiintyä kirvelyä virtsatessa ja harmaata vuotoa virtsaputkesta. Nielutartunta voi aiheuttaa kurkkukipua, peräsuolitartunta kirvelyä peräsuolessa. Klamydian aiheuttama silmätulehdus oireilee punoituksena ja rähmimisenä. Klamydiatulehdus voi olla myös oireeton ja tämä edesauttaa klamydian leviämistä.

- Jos epäilee klamydiatartunnan mahdollisuutta, on tärkeää hakeutua tutkimuksiin omaan terveyskeskukseen. Klamydia todetaan virtsa- tai vanupuikkonäytteestä. Tartunta hoidetaan antibiooteilla, Kärnä kertoo.

Hoitamattomana klamydia voi aiheuttaa miehille lisäkivestulehduksen ja naisille sisäsynnytintulehduksen, joista voi seurata lapsettomuutta tai kohdun ulkoinen raskaus.

Uutinen perustuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteeseen.