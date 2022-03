Koronaluvut ovat ennätyskorkealla: jouluna todettiin 129 tartuntaa maakunnassa

Positiivisten testituloksia jopa 12 prosenttia

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla 258 uutta koronavirustartuntaa. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 184. Jouluaaton, joulupäivän sekä tapaninpäivän aikana tartuntoja todettiin yhteensä 129. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 3525.

Ilmaantuvuusluvut ovat korkeammalla kuin koskaan ennen pandemia-aikana: 14 vuorokauden ilmaantuvuus on 228,5 / 100 000 asukasta, 7 vuorokauden ilmaantuvuus 133,7 / 100 000 asukasta.

Viime viikon tartunnoista edelleen suurin osa (50 %) oli perhepiirin tartuntoja. Lisäksi tartuntoja on edelleen kouluperäisistä tartuntaketjuista sekä kavereilta, sukulaisilta tai tuttavilta. Jonkin verran tartuntoja on tullut myös kotimaan matkailun myötä muualta Suomesta. Epäselväksi jääneiden tartunnanlähteiden osuus on noussut ollen nyt 17 prosenttia.

Positiivisten koronatestien osuus on viime päivinä noussut 11–12 prosenttiin. Tartunnan saaneista 51 prosenttia on ollut karanteenissa tartunnan tullessa ilmi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 5 koronapotilasta. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 4 koronapotilasta.