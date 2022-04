Koronan ilmaantuvuus on ennätyskorkealla Etelä-Pohjanmaalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin maanantaina 114 uutta koronatartuntaa.Näytteitä otettiin maanantaina 431 Sairaalahoidossa Etelä-Pohjanmaalla on 11 potilasta Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 10.