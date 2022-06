Koronatilanne jatkuu rauhallisena – Ensi viikolla Alajärvellä rokotustilaisuus

Järvi-Pohjanmaan koronatilanne on pysynyt rauhallisena. Koronatapauksia todetaan kuitenkin jatkuvasti.

Etelä-Suomessa uusi koronaviruksen alavariantti BA5 on jo syrjäyttämässä aikaisempia koronaviruksen variantteja. Vaikka olisi rokotettu ja jo sairastanut koronaviruksen aikaisemmin, voi henkilö saada silti uuden BA5-alavariantin aiheuttaman uuden tartunnan.

Kesä ja kesän tapahtumat ovat jo alkaneet.

Vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila muistuttaa, että tapahtumista on syytä nauttia, mutta koronatartunnan mahdollisuus on kuitenkin hyvä pitää mielessä: tapahtumiin ei kannata osallistua, jos on flunssan oireita.

Neljäs koronarokoteannos

Keskiviikkona 29.6. Alajärven terveyskeskuksen isossa vastaanottoaulassa järjestetään rokotetilaisuus kello 16-19.

Tilaisuus on järjestetty etenkin 4. ja 5. rokoteannoksia varten, mutta tilaisuudesta voi hakea myös 1., 2. tai 3. rokoteannoksen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kesäkuun alussa laajentanut suositustaan neljänsistä koronarokoteannoksista riskiryhmiin kuuluviin 70–79-vuotiaisiin. Riskiryhmiin kuuluvat esimerkiksi vaikeaa sydän- tai keuhkosairautta, diabetesta ja sairaalloista lihavuutta sairastavat.

Aiemmin neljänsiä koronarokotuksia on suositeltu 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille, iäkkäiden hoivakodeissa asuville ja iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentynyt ja jotka eivät pärjää yksin kotona.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

THL kuitenkin arvioi, ettei neljättä annosta tarvita, jos on saanut kolme annosta ja sairastanut koronavirustaudin.

Suosituksella pyritään ehkäisemään vakavaa koronatautia, kuolemia sekä menetettyjä elinvuosia.

Viides koronarokoteannos

THL on myöskin myöhemmin kesäkuussa laajentanut suositustaan viidennen koronarokoteannoksen antamista voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille.

Viides rokoteannos voidaan antaa, kun neljännestä tehosteannoksesta on kulunut 4–6 kuukautta.

Jos on sairastanut koronan ja on saanut neljä rokoteannosta, ei viidettä annosta tarvitse. Sairastettu korona vastaa myös immuunipuutteisilla yhtä rokoteannosta.

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä tiedotti korona-asioista 22.6.