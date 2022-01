Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin keskiviikkona 432 uutta koronatartuntaa, kun testejä tehtiin 697.

Tartuntojen määrä on koko epidemia-ajan suurin päiväkohtainen tartuntaluku.

Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 17 henkilöä.

Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 4200 tartuntaa, ja kahden viikon ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohden on 2176, 2. Luku ylitti ensimmäisen kerran 2000 rajan.