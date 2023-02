"Kuin olisi ollut kotona töissä" – yrittäjä murheissaan Vimpelin ärrän sulkeutumisesta

Vimpelin R-kioski sulkee ovensa maaliskuun lopussa. Yrittäjä Jaana Välinen kertoo, että viimeinen aukiolopäivä on 27.3. Päätöksen toimipisteen lakkauttamisesta on tehnyt R-kioski Oy.

– Vimpeli on pieni paikkakunta ja asiakkaita ei tahdo riittää tarpeeksi. Toiminnan loppuminen on monen asian summa ja myös korona on edelleen vaikuttanut, Välinen arvioi.

Alajärvellä asuva Välinen on toiminut Vimpelin R-kioskin yrittäjänä vuodesta 2014 lähtien ja hän tietää kertoa, että ärrä on ollut sitä ennenkin Vimpelissä tosi pitkään. Työntekijöitä on vaihtelevasti kolme tai neljä, mutta ilman töitä heistä ei jää kukaan.

– Olen yrittäjänä Alajärven ja Kauhavan R-kioskeilla yhdessä Heli Honkaniemen kanssa ja ensi kuussa meille siirtyy myös Lapuan toimipiste. Töitä siis riittää meille yrittäjille ja kaikille työntekijöille, hän toteaa huojentuneena.

Kiinteistö myyntiin

Kioski toimii R-kioski Oy:n omistamassa kiinteistössä, joka Välisen mukaan tulee tilojen tyhjennyttyä myyntiin. Kaikki kioskin tuotteet tullaan myymään alennushinnoin kuluvan reilun kuukauden aikana.

Asiakkaiden puolesta yrittäjä on murheellinen.

– Meillä on käynyt paljon vakioasiakkaita kahvitelemassa ja veikkaamassa. He ovat olleet tosi surullisia, kuultuaan päätöksestä.

– Asiakkaita haluankin kiittää. Ihanat ihmiset ovat saaneet aikaan sen, että on tuntunut kuin olisi ollut kotona töissä, Välinen kiittelee.