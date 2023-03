Kuun vaiheilla on oma voimansa: vaikutuksia jopa ikkunoiden pesuun ja perunanistutukseen

Eläinradan merkit

– Kuun vaiheilla on oma voimansa. Kasvava eli yläkuu voimistaa, vahvistaa ja on otollista aikaa kaiken uuden aloittamiselle tai istuttamiselle. Asiat pyrkivät ylöspäin, Piia Hintikainen kertoi.

Hintikainen valisti, että kasvi asemoi itsensä aina kuun asennon mukaan.

– Vähenevä eli alakuu taas on hävittämisen, siivouksen ja asioiden lopettamisen aikaa. Silloin kasvien voima suuntautuu alaspäin ja juuristoon maan alle.

Alakuun aikaan kannattaa istuttaa maan alla hedelmää kasvattavat kasvit, kuten perunat. Täydenkuun vaikutus on voimakkaimmillaan parin vuorokauden ajan ja se taas on vahvojen energioiden aikaa.

– Hedelmällisyys ja luovuus ovat huipussaan, ihmisen keho on täysimmillään ja tämä energia voi myös valvottaa, kertoi Hintikainen.

– Kuu herkistää kehon eri alueita, riippuen siitä missä eläinradan merkissä kuu on. Jokainen merkki osuu kuukauden ajanjaksoon noin kerran. Näitä merkkejä ei tarvitse muistella ulkoa, vaan avuksi on tehty kuukalentereita, joihin on merkitty kuun asennot sekä lueteltu toimia ja tehtäviä, joita juuri niinä päivinä kannattaa tehdä.

Hintikaisen mielestä näitä asioita kannattaa kokeilla.

– Moni on hämmästynyt miten erilaiseen lopputulokseen on päätynyt kuukalenterin neuvoja seuratessaan, kertoi Hintikainen.

Ajoitusvinkkejä kevääseen:

Tuuheuttava hiustenleikkuu: 31.3.–2.4.

Ikkunoiden pesu: 7.–9.5.

Kurja viikko, älä istuta mitään: 12.–19.5.

Paras perunanistutus: 6.6.

Rikkaruohojen kitkentä: 18.6.