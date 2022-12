Lappajärveen yritetään tammikuussa jälleen maailman suurinta jääkarusellia – takana tutut nimet

Hallitseva ennätysmies tulee paikalle

Nyt rakennettava jääkaruselli toteutetaan Hotelli Kivitipun edustalle kuten viime vuonna, jotta huolto ja majoitus ovat aivan vieressä. Kivitipussa järjestetään illalla 28.1. Jääkaruselligaala, jossa juhlitaan sekä jo saavutettua Guinnessin ennätystä sekä uutta ennätystä kansainvälisten vieraiden kanssa - jos jääkarusellin rakentaminen onnistuu.

Maailman jääkaruselliliitto on tunnustanut kaksi suurempaa jääkarusellia, joista suurin, 403 metriä halkaisijaltaan on Chuck Zwillingin nimissä. Tällä kertaa Lappajärven jääkaruselliin saadaan ihan uutta kansainvälistä näkökulmaa, kun paikalle on matkustamassa Yhdysvalloista muita sahaustiimejä, tiedotteessa kerrotaan.

– Jääkarusellien sahauksesta on tullut ihmisiä yhdistävä, iloinen kilpailu ja jaamme vinkkejä toteutukseen. Olen ollut Minnesotassa auttamassa ystävääni Chuck Zwillingiä kaksi kertaa ja nyt hän matkustaa tiiminsä kanssa Lappajärvelle, kertoo Käpylehto.

Zwilling tuo mukanaan Maailman jääkaruselliliiton kiertopalkinnon suurimmasta jääkarusellista. Jos rakentaminen onnistuu Lappajärvellä, palkinto jää Suomeen.

Tiedotteessa todetaan, että Lappajärven ympärillä olevat Alajärven kaupunki sekä Lappajärven ja Vimpelin kunnat sekä näiden paikkakuntien johtajat ovat ottaneet osaa erilaisiin tempauksiin saadakseen näkyvyyttä alueen ihmisille, yrityksille ja elämiselle alueella.

– Maailman suurimman jääkarusellin rakentaminen on yksi tapa, joka toi viimeksi paikalle toimittajia ulkomaita myöten.