Lappajärven kesäteatterissa musiikkikomediaa ja konsertteja

Lappajärven kesäteatteria pyörittävät Kristian ja Jenni Hyyppä sekä Miika Lahnalampi ovat järjestäneet kesälle muutakin taiteen ilotulitusta.

Stand up -koomikko Ismo Leikolan Kesäillan spesiaali saapuu paikkakunnalle 10.7.

Kesän konsertteja Halkosaaressa tarjoilevat Jarkko Ahola & Gardia Nueava (14.7.), Stratovarius (21.7.) ja Sussu Erkinheimo (28.7.).

Stratovariuksen vokalisti Timo Kotipelto on iloinen päästessään esiintymään kotikunnassaan.

– On todella mukavaa soittaa jälleen kotikonnuilla koko bändin voimin. Viimeisestä Stratovariuksen Lappajärven keikasta on kulunut 14 vuotta, eli nyt on korkea aika palata juurille.