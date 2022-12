Lapset kirjoittivat kirjan "Satuja Soinista" – myyntituotto jää koululle ja päiväkodille

Satuja Soinista -kirjassa lasten ääni pääsee kuuluviin.

Soinissa on nyt useita kymmeniä uusia nuoria kirjailijoita, kun Satuja Soinista -kirja on tullut painosta. Kirjassa on Soinin yhtenäiskoulun ja Laulumaan päiväkodin lasten kirjoittamia tarinoita ja runoja. He ovat myös laatineet kuvituksen värikkääseen kirjaan.

45-sivuisen kirjan on toimittanut soinilainen Kati Keski-Mäenpää, joka sai Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahastolta apurahan alueen lasten kirjoitusharrastuksen tukemiseen.

Apurahan avulla on aiemmin ilmestynyt Tarinoita Taimelasta -kirja. Myös Soinin kunta on osallistunut Satuja Soinista -kirjan painokuluihin myöntämällään kulttuuriapurahalla. Kirjan myyntituotto jää koululle ja päiväkodille, ja sillä voidaan hankkia vaikkapa uutta kirjallisuutta lapsille.

– On ihanaa nähdä, miten suuri merkitys lapselle on sillä, että hän saa oman tarinansa tai runonsa ihan oikeaan kirjaan. Uskon myös, että kirja innostaa lapsia lukemaan, sillä onhan se hienoa lukea kaverin kirjoittamaa tarinaa ja löytää oma kuvitus kirjan sivuilta, Kati Keski-Mäenpää kertoo.

Kirjasta voi löytää tietotekstejä Soinista, runoja eläimistä tai vaikkapa tarinan kalaretkestä.

Kirjaan voi käydä tutustumassa ja sitä voi ostaa JS Pinnasta. Kirjaa on saatavilla myös Yhtenäiskoulun opettajanhuoneessa 20 euron hintaan.