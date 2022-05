Lehtimäelle rakennetaan uusi S-Market kesäksi 2023

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on allekirjoittanut vuokrasopimuksen uudesta S-marketista Lehtimäelle.

Hankkeen toteuttaa Ksentos Oy, jonka vuokralaisena Eepee on ollut myös vanhassa kiinteistössä.

Uusi kiinteistö sijoittuu samalle tontille vanhan kanssa siten, että vanha kiinteistö on käytössä kunnes uusi avataan.

Uuden marketin pinta-ala on 760 m2 ja se on Suomen ensimmäinen kokonaan massiivipuurakenteinen marketrakennus



Vanhaa market-rakennusta ei kannattanut lähteä kustannussyistä remontoimaan, joten päädyttiin kokonaan uuteen. Vanha kiinteistö puretaan kun toiminta on siirtynyt uuteen.

Polttonestemyynnin osalta tilanne on vielä auki, mutta senkin osalta pyritään toimintaa jatkamaan myös rakentamisen ajan.

Hankkeen rakennuslupapaperit jätetään Alajärven kaupungille lähipäivinä.

Uutinen perustuu Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan medialle lähettämään tiedotteeseen.