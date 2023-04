Liekin myyntipuhe tehosi, pikkuyrittäjät palkittiin Helsingissä

Tyttöjen mielestä reissu on ollut huikea. He kertoivat tuoreeltaan finaalin jälkeen lähes yhdestä suusta, että lavalla vähän jännitti, mutta oli kivaa ja he olivat ylpeitä koko porukan suorituksesta. Yhdessä tekeminen jäi kaikkien mielen positiivisena asiana.

Messupöydän laittaminen oli jonkun mielestä parasta, kun taas toisesta oli ihanaa päästä nauttimaan hotellin spasta ja shoppailusta.