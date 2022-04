Kotitestit on myyty Järviseudun alueelta heti, kun eriä on saatu Kattava soittokierros Alajärven, Vimpelin ja Soinin koronatestejä myyville kertoo huutavasta menekistä. Lupauksia on, että lisää myytävää on taas huomenna perjantaina Marketpäällikkö Mika Ainonen Alajärven S-mark.