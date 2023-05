Lukion teemaviikko vei turvavaatteisiin ja toi toimitukseen: katso, mitä viikossa ehtii

Halla-aholla oli hyviä vinkkejä. Itselle ainakin tuli rennompi olo, kun hän muistutti, ettei tarvitse tietää mikä ala kiinnostaa, koska nykypäivää on se, että opiskelemme itselle usean eri ammatin.

Seamkista Essi Hauta kertoi Seamkin väylänopinnoista. Väyläopinto on 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka suoritetaan lukio-opintojen ohessa 1–2 vuoden aikana, pääsääntöisesti itsenäisesti vapaa-ajalla. Tämä oli minulle uusi asia, joten ihmeteltävää riitti. Väyläopinnot saattavat helpottaa hakua korkeakouluihin, mutta kaikille ne eivät sovi.

Mari Kaunisto ja Kirsi Sänkiaho kertoivat 4H-yrittäjyydestä. 4H-yritys on nuorille tarkoitettu pienimuotoisen yrittäjyyden malli. Siinä valmistetaan omia tuotteita ja myydään niitä kuluttajille ja yrityksille tai myydään palveluja yksityisille kuluttajille ja yrityksille. Alajärvellä on käytetty aikaa 4H-yrittäjyyteen ja apua on helposti saatavilla. On hienoa, että tällaisilla pienillä paikkakunnilla panostetaan nuorten auttamiseen, että he voivat toteuttaa heidän unelmiaan.

Yleisesti ottaen päivä oli antoisa. Saimme paljon informaatiota asioista, jotka koskettavat juuri meitä nuoria. Päivä oli suurimmaksi osaksi istumista, minkä koin raskaaksi.