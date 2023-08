Luvallisella seinällä graffiti on upea väriläiskä: ammattilainen antaa niksit kuinka aloittaa

Katutaiteen suosio jälleen nousussa

Seinämaalauksia eli muraaleja on hyvin monenlaisia. Tyypillisesti niitä tehdään isoille ja tyhjille pinnoille. Graffiti on nuorten alullepanema urbaani taideliike, joka syntyi syntyi Philadelphiassa ja New Yorkissa 1970-luvulla. Eurooppaan se saapui vuosikymmen myöhemmin.

Alkujaan graffiteissa oli aiheena pelkästään paksuin kirjaimin tehty nimikirjoitus. Tyylitellymmät nimikirjoitukset ja moniväriset maalaukset syntyivät tästä hieman myöhemmin.

– Suomeen ensimmäiset maalaukset tulivat 1980-luvulla. Ensimmäisessä aallossa graffitit olivat tosi suosittuja ja näkyivät myös muodissa.

Lankinen on kotoisin Pirkanmaalta, mutta hän on asunut myös Helsingissä.

– Kontulan asemalle 1980-luvulla tehty graffiti on edelleen siellä, mies muistelee.

Hän tietää kertoa, että Etelä-Pohjanmaalla Lapualla saattaa olla edelleen nuorisotiloissa olemassa graffitien kulta-aikaan tehty maalaus.

– Yksi Lapuan ensimmäisistä, ellei ensimmäinen, graffiti tehtiin myös samoihin aikoihin 1980–90 -lukujen taitteessa Lapuan nuorisotiloille. Teosta oli tekemässä useampia nuoria jotka harrastivat skeittausta.

Lankisen mukaan seuraavalla vuosikymmenellä katutaidetta ei enää katsottu hyvällä.

– 1990-luvulla graffitien suhteen oli nollatoleranssi, eikä niitä hyväksytty yhtään. Silloin ja vielä tämän vuosituhannen alussa niistä kirjoitettiin pelkästään huonoon sävyyn. Ja tulihan niitä välillä vääriin paikkoihin.

Lankinen toteaa hyvillään, että nyt on toisin ja maalaukset ovat hyväksytty ja kiva juttu.