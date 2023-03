Mäntymäen päiväkoti tarkastettiin: sisäkaton rakenteisiin tehtiin tarvittavat säädöt

Tapahtuman johdosta ja ennen kaikkea turvallisuuden takaamiseksi kyseisen huoneen sisäkattorakenne tarkastettiin ja korjattiin päiväkodin rakentaneen urakoitsijan toimesta jo maanantaina 27. maaliskuuta. Lisäksi koko päiväkodin sisäkaton rakenne (noin 1000 m2)

tarkastettiin perjantaina 31. maaliskuuta. Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto ilmoitti asiasta medialle tiedotteella myöhemmin iltapäivän aikana.

– Tarkastuksen perusteella ei ole havaittu puutteita tai virheellisyyksiä levyjen asennuksessa tai kiinnityksissä. Koska kyseessä on hirsirakennus, on sisäkattojen rakenteisiin tehty myös tarvittavat säädöt estämään rakennuksen ”elämisestä” aiheutuvat mahdolliset vaikutukset sisäkattoon. Tarkastuksen tulokset on välittömästi tiedotettu Mäntymäen päiväkodin asiakkaille, tiedotteessa todetaan.