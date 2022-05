Peruskesämökki, jossa on omaa rantaa, löytää ostajan tänäkin kesänä – Plussaa, jos mökillä on kiinteistötekniikka olemassa, kiinteistönvälittäjä Tuomo Valkama Op Koti Järviseutu-Suomenselkä Oy:stä toteaa.Kesän edetessä mökkikauppa vilkastuu Perinteisesti mökki on haluttu juhann.